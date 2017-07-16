رسمياً.. إسلام محارب في الأهلي لمدة 5 مواسم

أعلن النادي الأهلي، منذ قليل، عن التعاقد مع إسلام محارب، لاعب فريق سموحة، رسمياً، للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، بعقد يمتد إلى 5 مواسم.

وقال الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي، إن الأهلي نجح في إنهاء صفقة محارب، رسمياً، منذ دقائق فقط ، وتم توقيع العقود.

وأضاف سراج، ” حصلنا على محارب مقابل انتقال مسعد عوض، حارس الفريق الأحمر، إلى نادي سموحة، بالإضافة إلى إعارة اللاعب ناصر ماهر، لاعب خط الوسط، إلى سموحة أيضاً بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

كان المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قد أعلن في تصريح له مرخراً أن إسلام محارب يرغب في الانتقال إلى الأهلي، ورفض جمبع العروض المقدمه له.

وأضاف رئيس سموحة، : ” اللاعب لا يفضل الاحتراف الخارجي، ويفضل البقاء في سموحة أو الرحيل بشرط أن ينتقل إلى الأهلي “.

فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قد صرح مؤخراً أنه لم يفرط فى “محارب” إلا بمبلغ مالي قدره 20 مليون جنية، الأمر الذي استاء منه مسئولي النادي الأهلي بداعي كثرة المبلغ المالي المطلوب.