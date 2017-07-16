تريزيجية يحرز أول أهدافه مع قاسم باشا (فيديو)

نجح النجم المصري محمود حسن تريزيجية، لاعب منتخبنا الوطني، والمنضم حديثاً إلى صفوف نادي قاسم باشا التركي، في تسجيل أول هدف له ، مع الفريق، بعد انضمامه رسمياً.

وجاء الهدف في الدقيقة 32 من عمر المباراة الودية التي تجمع بين فريق قاسم باشا و نظيره فريق أيوب سبور، وديا بمعسكر الفريق، استعدادا للموسم الجديد من الدوري التركي.

كان نادي قاسم باشا، قد أعلن عن التعاقد مع تريزيجية، نجم المنتخب الوطني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

تريزيجية قد انهي فترة إعارته في موسكرون البلجيكي ليعود بعدها إلى أندرلخت ولكن إدارة النادي أعلنت مؤخراً عدم استمرار اللاعب ، لتكون وجهتة المقبلة هو الانضمام إلى النادي التركي.

وسجل تريزيجية مع موسكرون 5 اهداف، ونجح في صناعة 6 وقدم موسما جيداً ، بالإضافة لظهوره الجيد مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 والتي استضافتها الجابون، يناير الماضي، وحصل المنتخب ا لوطني فيها على المركز الثاني و توج بلقبها المنتخب الكاميروني.

يذكر أن تريزيجية قد رحل من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، متوجهاً إلى نادي أندرلخت البلجيكي، ومن ثم الانتقال إلى صفوف فريق موسكرون البلجيكي أيضاً، ثم أخيراً وليس أخراً نادي قاسم باشا التركي.