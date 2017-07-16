بالصور والمستندات.. عامر حسين يشكو “ميدو” ويهدد بالتصعيد للفيفا

تقدم هشام عبدربه، الخبير القانوني والمحامي الدولي لدي الفيفا، بشكوي رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، نيابة عن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، ضد أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لفريق وادي دجلة، لما بدر منه من تعليقات تجاه رئيس لجنة المسابقات عبر حسابه الرمسي على موقع التدوين الصغير “تويتر”.

وطالب عامر حسين، في شكواه، بالتحقيق مع ميدو بعد تجاوزه في حقه برسائل بذيئة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”.

وتأتي الخطوة التي أقدم عليها هشام عبدربه هي الأولي تمهيداً لبدء إجراءات شكوي رسمية للجنة القيم بالإتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا) يطلب فيها إيقاف ميدو خمس مواسم عن ممارسة النشاط الرياضي.

كانت ميدو، قد تجاوز في حق عامر حسين، باستخدام عبارات بذئية على حسابه على تويتر، قبل أن يعود ويؤكد أن حسابه تم اختراقه من أجل الاساءة لحسين.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد عاقبت ميدو بالإيقاف 6 بماريات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، عقب الأفعال التي صدرت من مدرب الزمالك الأسبق في حق جمهور الأهلي.