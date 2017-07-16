ماذا لو كان “إيناسيو” مديرً فنيًا للأهلي؟ (سيناريو تخيلي)

يستضيف ملعب الجيش باستاد برج العرب في الثامنة مساء غد الاثنين، مباراة القمة 114، والتي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة القمة دومًا ما تحمل أجواء مختلفة لدى الجماهير، التي تطالب فريقها بتحقيق الفوز في تلك المواجهة بغض النظر عن وضع الفريق سواء على المستوى الفني أو البدني، فهي بطولة خاصة، وتُمني جماهير الزمالك نفسها بكسر النحس وتحقيق الفوز على أبناء القلعة الحمراء في الدوري، حيث لم يحقق أبناء ميت عقبة الفوز على نظيره الأهلي منذ مايقرب من 10 أعوام.

أخر مباراة جمعت بين القطبين في “الكلاسيكو”، كانت في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري، وحقق المارد الأحمر الفوز بثنائية دون رد، سجلها النيجيري جونيور أجايي، ومؤمن زكريا.

كان حسام البدري، على رأس القيادة الفنية للأهلي “ومازال”، بينما قاد محمد حلمي، زمام الأمور الفنية للفريق الأبيض، إلا ان القيادة الفنية الآن في أيدي المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو.

ويرصد أخبار الأهلي، سيناريو تخيلي .. ماذا لو كان “إيناسيو” مدربًا للأهلي في القمة؟

إيناسيو، يعتمد على طريقة لعب 4-3-2-1، السيطرة على نصف الملعب بثلاثة لاعبين أهم أولوياته، على عكس طريقة لعب البدري مع الأهلي، الذي يفضل الدفع بثنائي خط الوسط حسام عاشور، وعمرو السولية، مع الزيادة العددية في خط الوسط الهجومي “مؤمن زكريا “أجايي”، وعبد الله السعيد، ووليد سليمان”، أما إيناسيو فسيعتمد على الثلاثي حسام عاشور، وعمرو السولية، وعبد الله السعيد “مع زيادة الأخير للخط الهجومي”.

تشكيل الأهلي تحت قيادة “إيناسيو”

حراسة المرمى: شريف أكرامي

خط الدفاع: رامي ربيعة، سعد سمير، أحمد فتحي، علي معلول.

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، جونيور أجايي، ووليد سليمان.

وفي الهجوم: عمرو جمال.

خطة إيناسيو

هناك احتمالين لا ثالث لهما، إما أن يبدأ البرتغالي بالتشكيل الأساسي، باعتبار المباراة أول قمة له مع الأهلي أمام الزمالك، ويرغب في تثبيت نفسه في قلوب الجماهير الأهلاوية، وبالتالي سيدفع بالعناصر السابق ذكرها.

أما الحل الثاني، أن يستعين بدكة البدلاء، خاصة وأن المارد الأحمر حقق لقب البطولة والمباراة ماهي إلا تحصيل حاصل، ولعل البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي باع في هذا النقطة، حيث خاض مباراة القمة أمام الزمالك موسم 2007، بالناشئين، وقاد البدري المباراة من الناحية الفنية نظرًا لظروف سفر المدرب البرتغالي، ووفقًا للمدرسة البرتغالية فسيعتمد إيناسيو على دكة البدلاء في تلك المواجهة.

ويمكن أن يستعين بمحمد الشناوي “أحمد عادل عبد المنعم” في مركز حراسة المرمى، على أن يقود الدفاع رامي ربيعة، ومحمد نجيب، نظرًا لسفر أحمد حجازي لإنجلترا، وعدم دخوله للقائمة، وإراحة سعد سمير الذي شارك في 29 مباراة في الدوري من أصل 33، فضلًا عن مباريات الكأس ودوري أبطال افريقيا.

أما في خط الوسط، فسيلجأ لمنح حسام عاشور راحة، على أن يقود خط الوسط عمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحسام غالي، أمامهم صالح جمعة، ووليد سليمان، وعمرو بركات، أما الهجوم فبقيادة القناص عماد متعب أو عمرو جمال.

دوافع المدرب البرتغالي في القمة

سيحرص البرتغالي على بث الروح في لاعبيه، باعتباره سيدخل المباراة وكأنها بطولة في حد ذاتها، ولترسيخ عقدة الزمالك في فشله بالفوز على الأهلي في مباريات القمة بالدوري.