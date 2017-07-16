الفيفا يكشف حقيقة مطالبة مصر بحسب تنظيم المونديال من قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن مطالبة مصر وعدد من الدول العربية بحسب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر.

حقيقة طلب مصر بسحب تنظيم كأس العالم من قطر

وكان موقع ذا لوكال السويسري قد نشر تصريحات لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، والتي أكد خلالها على أن مصر طلبت سحب تنظيم كأس العالم من قطر.

إلا أن متحدثاً بأسم الاتحاد الدولي أكد في تصريحات نشرتها عدد من الوكالات العالمية على أن مصر لم تطلب سحب تنظيم المونديال من قطر.

وكانت التصريحات التي نشرت ومنسوبة لرئيس الفيفا قد أدت إلى حالة من الاستياء لدى مسؤولي اتحاد الكرة المصري خلال الساعات الماضية.

ثروت سويلم يشدد علي عدم تقديم مصر بطلب سحب تنظيم المونديال من قطر

وشدد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري على أن مصر لم تتقدم بطلب لسحب تنظيم المونديال من قطر كما أدى رئيس الفيفا.

ومن جانبه أكد محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة المصري أيضاً على عدم تقدم مصر بأي طلبات للفيفا من أجل سحب تنظيم المونديال من الدولة الخليجية.

الجدير بالذكر أن المتحدث بأسم الفيفا أكد في حديثه على أن جياني إينفانتينو لم يتلق أي خطابات بشأن طلب سحب التنظيم، إلى جانب عدم صدور أي تعليق منه تجاه الأمر.