شكوى جديدة ضد الزمالك في الفيفا

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على وجود شكوى ضد فريقه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال الفترة الحالية.

مايوكا يتقدم بشكوى ضد الزمالك لدى الفيفا

وأشار منصور إلى أن الشكوى جاءت عن طريق الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم فريقه الحالي، والذي يستحق مبلغ مالي متأخر لدى القلعة البيضاء.

وشدد منصور على أن مايوكا تقدم بالشكوى عن طريق وكيله خلال الأيام الماضية، وذلك في ظل تأخر مستحقات مالية له لدى النادي.

وقال رئيس الزمالك: ” مايوكا تقدم بشكوى مالية ضد القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، وعندما تحدثت معه عن الأمر أكد على أنها جاءت بسبب وكيله “.

وأكمل: ” رغم ظهور اللاعب بمستوى فني ضعيف على عكس المتوقع، إلا أنه تقدم بالشكوة من أجل الحصول على مستحقاته “.

وكان مرتضى منصور قد وعد بصرف مستحقات مالية متأخرة للاعبيه قبل مواجهة الأهلي من أجل تحفيزهم على تحقيق الانتصار في المواجهة المقبلة.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك مساء غداً الأثنين على ملعب برج العرب بالأسكندرية في آخر مباريات الفريقين بالدوري المصري الممتاز.