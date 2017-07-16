مرتضى يحفز لاعبي الزمالك قبل القمة “على طريقته”

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحفيز لاعبي فريقه قبل مباراة القمة المقبلة التي سيلتقي خلالها مع الاهلي.

مرتضى يصرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل القمة

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الزمالك مساء غداً الأثنين في إطار مباريات الجولة 34 والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وعقد مرتضى منصور جلسة مع لاعبي الزمالك فجر اليوم الأحد، حيث أكد خلالها على نيته صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين لدى النادي.

وأوضح منصور أن إجراء صرف جزء من المستحقات جاء من أجل تحفيز لاعبي الزمالك على الفوز أمام الأهلي قبل ساعات قليلة من المواجهة.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على الأهلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية مساء الأثنين في آخر مباريات الموسم الجاري من الدوري المصري.

وشدد رئيس الزمالك على أنه سيقوم بصرف جزء فقط من المستحقات المتأخرة، مؤكداًعلى ضرورة أن يتمتع لاعبي فريقه الحافز من أجل تحقيق الانتصار.

واختتم رئيس الزمالك حديثه بالتأكيد على أن فريقه يجب أن يحقق الفوز على الاهلي من أجل مصالحة الجماهير بعد الخروج المبكر من دوري أبطال افريقيا.