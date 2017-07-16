ميدو يرد.. كيف تسبب في احتراف حجازي بالدوري الإنجليزي؟

أوضح أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لنادي وادي دجلة كيفية انتقال اللاعب أحمد حجازي مدافع الاهلي إلى فريق وست برومتش ألبيون الإنجليزي عن طريقه.

ميدو يكشف تفاصيل مكالمته مع مدرب وست برومتش

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية إلى أن اتصال هاتفي مطول جمع بينه وبين توني بوليس مدير الفني لنادي وست برومتش خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشدد ميدو على أنه تحدث مع بوليس عن كافة التفاصيل الخاصة بأحمد حجازي، إلى جانب قدراته الفنية التي تؤهله للعب في الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني لوادي دجلة: ” اتصل بي توني بوليس وسألني عن رأيي الشخصي في أحمد حجازي وقدرته على اللعب في الدوري الإنجليزي “.

وأكمل: ” أبلغت بوليس بأن حجازي يمتلك خبرات كبيرة وإمكانيات فنية هائلة، ولكنه سبق وأن عانى من الإصابة بالرباط الصليبي مرتين “.

وأوضح: “أبلغته أيضاً بأن حجازي لديه إرادة كبيرة استطاع أن يستعيد بها جزء كبير من مستواه خلال الفترة الماضية “.

واختتم: ” قلت لبوليس أيضاً أن حجازي يمتلك أسلوب لعب يناسب طريقة اللعب الخاصة بوست برومتش، خاصة أن الفريق يحتاج لمدافع يلعب بالرأس بشكل جيد ويمتلك قدرات بدنية جيدة “.