مرتضى منصور يوجه 3 رسائل للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ثلاث رسائل للاعبي فريقه قبل المواجهة التي ستجمعه مع الأهلي في القمة المصرية.

مرتضى منصور للاعبي: سنحتفل بالفوز على الأهلي

وعقد مرتضى منصور جلسة مع لاعبي الزمالك فجر اليوم الأحد، قبل ساعات من مباراة القمة التي ستقام مساء غداً الأثنين.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري.

وقال رئيس الزمالك: ” يجب ألا نخسر أي نقاط أمام الأهلي، الفوز في المباراة ضروري من أجل التفوق على مصر المقاصة واحتلال المركز الثاني في الدوري إذا لم يتم خصم النقاط الخاصة بنا “.

وأكمل: ” سنحتفل بالفوز بعد المباراة، فهي بطولة خاصة والجماهير تنتظرها ويجب مصالحتهم بعد الخروج الأفريقي، لكن يجب اللعب بأعصاب هادئة “.

واختتم: ” أعلم أنكم تقاتلون في الملعب ولكن الحكام لا يرحمون أحد، عليكم اللعب بهدوء وتوخي الحذر خاصة الثنائي محمود حمدي الونش وطارق حامد، الانفعال ممنوع “.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور تحدث مع لاعبي الزمالك بعد إقامته لوليمة عشاء لهم في الفيلا الخاصة به بمنطقة الساحل الشمالي.