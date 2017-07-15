“أيوب” يقود الأهلي في البطولة العربية.. اعرف السبب

أسند حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهمة إدراة المارد الأحمر فنيًا، خلال البطولة العربية، المقرر انطلاقها يوم 22 يوليو الجاري، لمدرب الفريق الأحمر أحمد أيوب.

جاء قرار البدري، بإسناد المهام الفنية لأيوب، في أولى مباريات المارد الأحمر بالبطولة العربية، لارتباطه بالسفر إلى كندا، للاطمئنان على أسرته.

ومن المقرر أن يغادر حسام البدري القاهرة، متوجهًا إلى كندا، عقب لقاء الأهلي أمام الزمالك، في القمة 114، المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية يوم 22 يوليو، وتستمر حتى 5 أغسطس، المقبل، ويستهلها الأهلي بمواجهة الفيصلي الأردني السبت المقبل باستاد السلام .

يضكر أن الأهلي يقع في المجموعة الأولى، والتي تضم كلًا من، الفيصلى الأردني، نصر حسين داى الجزائرى، الوحدة الإماراتى.

بينما تضم المجموعة الثانية، الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربى، النصر السعودي، العهد اللبناني.

أما المجموعة الثالثة، فيشارك بها المريخ السوداني، الهلال السعودى، نفط الوسط العراقى، الترجى التونسي.