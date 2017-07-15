ماذا قال الأهلي “البدري” عن رحيل حجازي؟

نفى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التصريحات التي صدرت مؤخرًا حول رأي مدرب المارد الأحمر، حول مستقبل أحمد حجازي مدافع الفريق الأول.

وأبدى البدري، اندهاشه من التصريحات التي نسبت له دون أن يدلي بها بعدم عودة اللاعب للأهلي مجدداً، عقب انتقاله لفريق ويست بروميتش الإنجليزي.

وقال البدري، “مستاء من تلك الأخبار، مستغربًا من الإصرار على ترويج مثل تلك الشائعات رغم أن اللاعب انتقل على سبيل الإعارة وعودته أمرًا واردًا وطبيعيًا لاستكمال عقده”.

وطالب البدري من الجميع، تحري الدقة في نقل المعلومات، وضرورة التحلي بالموضوعية في نقل الأحداث، وعدم نسب أي تصريحات ليس لها أي أساس من الصحة، متمنيًا كل التوفيق لحجازي فى مشواره الاحترافي خلال الفترة المقبلة.

وغادر حجازي القاهرة مساء أمس، متوجهًا إلى إنجلترا، للخضوع للكشف الطبي في نادي ويست بروميتش، تمهيدًا لانتقاله8 خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.