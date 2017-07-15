أكد السويسري جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أن هناك ست دول عربية، طالبت “فيفا”، بسحب ملف تنظيم كأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر، من دولة الحمدين، بسبب رعايتها للإرهاب.

وخلال تصريحات لموقع سويسري، كشف انفانتيو، أن كلًا من الاتحادات المصرية والسعودية واليمنية والموريتانية والإماراتية والبحرينية، طالبت بإعادة النظر في قرار منح تنظيم المونديال إلى قطر، طبقًا للمادة 85 من لوائح الفيفا، والتي تنص على أنه يمكن سحب تنظيم المونديال من أية دولة في حالة ظهور ظروف غير متوقعة.

وأشار رئيس الفيفا إلى “أنه في حال رفض الفيفا، طلب الدول العربية، فإنها ستقوم بتقديم مقترح آخر إلى الدول الأعضاء ليتم التصويت عليه لسحب الاستضافة من قطر، مستندين على خطورة إسناد التنظيم لدولة ترعى الإرهاب، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات أمنية قد تهدد أرواح اللاعبين والمشجعين.

ورد السويسري على موقف الدول العربية، قائلاً : “نقل الاستضافة من دولة قد تم اختيارها لتنظيم المونديال إلى دولة أخرى لا يعتبر أمرا غير مسبوق، فقد تم اختيار المكسيك بدلا من كولومبيا لتنظيم المونديال”.