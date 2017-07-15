بالإنفوجراف| معركة خط الوسط ترجح “ميزان” القمة

يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لخوض القمة 114، يوم الاثنين المقبل، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، في ختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الاثنين، هى الـ 114 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات سواء كانت على المستوى المحلي “الدوري المصري وكأس مصر”، أو القاري “بطولة دوري أبطال أفريقيا”، ودومًا ما يشهد هذا اللقاء، حسابات خاصة من قبل اللاعبين والمديريين الفنيين.

التقى الأهلي والزمالك هذا الموسم، في لقائين، أولها كان السوبر المصري وحصده الزمالك، أما اللقاء الثاني فكان في ختام منافسات الدور الأول من بطولة الدوري، وفاز المارد الأحمر بثنائية دون رد، سجلها النيجيري جونيور أجايي، ومؤمن زكريا.

السيطرة على خط الوسط، أساس فوز الفريق، فهو أداة الربط بين الدفاع والهجوم، وحينما يحدث خلل في الوسط، يعاقب الفريق بالأهداف.

عدد دقائق المشاركة

لا يختلف اثنان على مهارة وأداء حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، وطارق حامد نجم وسط الزمالك، فهما أساسيان في خط وسط القطبين، ولا غنى عنها، وقد خاض الثنائي 22 مباراة هذا الموسم، تفوق فيها لاعب الزمالك في عدد دقائق المشاركة على نظيره مسمار المارد الأحمر.

حامد شارك في 22 مباراة، بمعدل دقائق 1874، سجل خلالها هدف وحيد، وحصل على 4 إنذارات، ولم يشهد سجله هذا الموسم حالة طرد واحدة.

عاشور، خاض 22 مباراة، بمعدل دقائق 1855، صنع هدفين، وحصل على 7 إنذارات، وطرد وحيد خلال مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي.

مشاركات الثنائي في مباريات الأهلي والزمالك

لعب حسام عاشور، 33 مباراة أمام الزمالك في مختلف البطولات، حقق الفوز مع فريقه في 19 مباراة، وتعادل في 10، ولم يخسر سوى أربعة مباريات، نجح في صناعة هدفين، وحصل على 10 إنذارات، وطرد مباشر مرة واحدة.

أما طارق حامد، فقد شارك مع الزمالك ضد الأهلي، في 16 مباراة، حقق الفوز في 5 مواجهات، تعادل في 5، وخسر 6 لقاءات، بينما حصل على 4 إنذارات.

عدد مرات مشاركة عاشور أمام الزمالك في الدوري

عاشور، من أكثر اللاعبين مشاركة أمام الزمالك في لقاءات القمة، فهو مسمار خط الوسط، كما تطلق عليه جماهير الأهلي، شارك لاعب المارد الأحمر في 18 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 8، بينما خسر لقاء وحيد أمام الفارس الأبيض.

عدد مرات مشاركة حامد أمام الأهلي في الدوري

شارط طارق حامد، أمام الأهلي في بطولة الدوري 10 مرات، فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 4، بينما خسر 5 لقاءات.

بطولات عاشور وحامد

حصل حسام عاشور، على 10 بطولات دوري ممتاز مع الأهلي، و2 كأس مصر، و5 دوري أبطال افريقيا، ومرة وحيدة كأس الكونفدرالية، بينما تُوج طارق حامد مع نادي الزمالك ببطولة دوري وحيدة، وبطولتين كأس مصر، وبطولة سوبر محلي.