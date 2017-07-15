بالفيديو.. “تيجانا” يكشف عن تفاصيل التقرير الطبي للاعبي الزمالك

أكد إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفارس الأبيض في حالة تركيز شديدة، استعدادًا لخوض مباراة القمة 114 أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف اللاعبين قبل مباراة القمة

وكشف تيجانا، عن حالة اللاعبين المصابين، وفقًا للتقرير الطبي الذي سلمه طارق سليمان، طبيب الفريق، والذي أكد جاهزية معظم اللاعبين.

وعن أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم “جنش”، ثنائي حراس المرمى، أكد تيجانا، أنه تم وضع برنامج تأهيلي لهما، وسيتحدد موقفهما من المشاركة في لقاء القمة 114 مساءً.

تيجانا: طارق حامد وعبد العاطي في قائمة الفريق

وأشار تيجانا إلى أن طارق حامد ومحمود عبد العاطي “دونجا”، سينضمام لقائمة الفريق الأبيض استعدادًا للقمة.

يذكر أن الجهاز الفني للأبيض، تحت قيادة البرتغالي اوجستو إيناسيو، قد أعلن منذ قليل عن قائمة فريقه لمباراة الأهلي والتي ضمت 21 لاعبًا هم،

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف.

خط الدفاع: محمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وأسامة إبراهيم وحسني فتحي ومحمد أحمد كاماتشو.

خط الوسط : طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود عبدالعاطي دونجا ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومحمود شيكابالا ومصطفى فتحي.

خط الهجوم : باسم مرسي وحسام باولو وستانلي أوهاوتشي.

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 81 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المرتبة الثالثة برصيد 66 نقطة.