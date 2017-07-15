قائمة الزمالك لمباراة القمة.. استبعاد “الشناوي” و انضمام مصطفى فتحي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأبيض، تحت قيادة المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، قائمة فريقه لمباراة القمة 114، والتي ضمت 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف.

خط الدفاع: محمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد ناصف وأحمد أبو الفتوح وأسامة إبراهيم وحسني فتحي ومحمد أحمد كاماتشو.

خط الوسط : طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود عبدالعاطي دونجا ومعروف يوسف وأحمد رفعت ومحمود شيكابالا ومصطفى فتحي.

خط الهجوم : باسم مرسي وحسام باولو وستانلي أوهاوتشي.

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 81 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المرتبة الثالثة برصيد 66 نقطة.

كان المارد الأحمر قد حسم بطولة الدوري أمام مصر المقاصة، في الجولة الثلاثين بعد تعادلهما ايجابيًا بهدفين لكل منهما، ليحقق الأهلي البطولة للمرة الثانية على التوالي و الـ39 في تاريخه.