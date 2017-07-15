8 لاعبين مستبعدين من قائمة الأهلي أمام الزمالك.. أبرزهم “حجازي”

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت 15 يوليو، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي، تحت قيادة حسام البدري، عن قائمة فريقه التي تستعد للمواجهة، وضمت 23 لاعبًا، بينما تم استبعاد 8 لاعبين آخرين، أبرزهم احمد حجازي، الذي غادر القاهرة متوجهًا إلى إنجلترا، للخضوع للكشف الطبي في نادي ويست بورميتش، تمهيدًا لانضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستبعد البدري كلًا من، مسعد عوض، أحمد حجازي، حسين السيد، أحمد حمودي، مروان محسن، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، عمرو بركات.

أما القائمة جاءت كالاتي:

حراسة المرمى: شريف اكرامى – محمد الشناوى – احمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: سعد سمير – محمد نجيب – رامى ربيعة – احمد فتحى – محمد هانى – باسم على – صبرى رحيل – على معلول.

الوسط: حسام عاشور – حسام غالى – عمرو السولية – عبد الله السعيد – صالح جمعة – وليد سليمان – ميدو جابر – مؤمن زكريا- كريم نيدفيد.

وفي الهجوم: عماد متعب – عمرو جمال – جونيور اجايي.

يحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 81 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المرتبة الثالثة برصيد 66 نقطة.

كان المارد الأحمر قد حسم بطولة الدوري أمام مصر المقاصة، في الجولة الثلاثين بعد تعادلهما ايجابيًا بهدفين لكل منهما، ليحقق الأهلي البطولة للمرة الثانية على التوالي و الـ39 في تاريخه.