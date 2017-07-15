كيف احتفلت “معشوقة النني” بهدفه في ودية اليوم؟

تواصل البريطانية كريستين جينر، والملقبة بـ”معشوقة النني”، غزلها في لاعب منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، مستغلة تسجيله هدفًا اليوم في شباك فريق سيدني، خلال المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في إطار استعدادات الثنائي للموسم الكروي الجديد.

وكتبت كريستين عبر حسابها الرسمي على موقعد التدوين الصغير “تويتر”، قائلة، “بعد تسجيله اليوم.. حقًا إنه الأفضل في العالم”.

وسجل الدولي المصري محمد النني، الهدف الثالث لفريقه، في شباك سيدني الأستراالي، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل، وجاء الهدف عن طريق تسديدة صاروخية من خارج خط الـ18 ، لتسكن الشباك معلناً بها الهدف الثالث للجنرز في شباك سيدني.

وكان أرسين فينجر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، قد قرر تجربة النني في مركز جديد بالتشكيل، حيث وضعه في مركز قلب الدفاع، بجوار كلًا من ناتشو مونريال و نوران كوسنلي.

تلك المباراة، ليست الأولى للاعب منتخب مصر، في هذا المركز، بل شارك في مباراة فريقه الودية الماضية في نفس المركز.