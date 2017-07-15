مران الزمالك.. انتظام “الشناوي وجنش” استعدادًا للقمة 114

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم السبت15 يوليو، استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي.

الشناوي وجنش في حمام السباحة بنادي الزمالك

وتواجد الثنائي أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم “جنش”، في تدريبات الفريق الأبيض الجماعية، استعدادًا للقمة 114، وقرر الجهاز الطبي للزمالك تحت قيادة طارق سليمان، ان يؤدي ثنائي حراس المرمى تدريبات علاجية في حمام السباحة.

برنامج طبي للشناوي وجنش للحاق بمباراة القمة

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامج طبي للثنائي من أجل تجهيزهما.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد شن هجومًا شرسًا على ثنائي حراس المرمى، واتهما بالتهرب من خوض مباارة ربع نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، قبل أن يؤكد الجهاز الطبي إصابة حارسي مرمى الزمالك.

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، بينما يتربع الأهلي على عرش قمة الجدول برصيد 81 نقطة.

يذكر أن مباراة الدوري الأول بين الفريقين، انتهت لصالح المارد الأحمر بثنائية النيجيري جونيور أجايي، ومؤمن زكريا.