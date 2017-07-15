“متعب” يشارك في مران الأهلي ويؤكد جاهزيته للقمة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم السبت 15 يوليو، استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

“متعب” جاهز للقمة

وتواجد عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في مران فريقه الجماعي المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك، ليتأكد جاهزية اللاعب بصورة كبيرة للمشاركة في مباراة القمة 114، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

“عين الحسود” تطول متعب أثناء مران الأهلي

كان متعب، قد تعرض لحالة إغماء خلال مران فريقه الصباحي أمس الجمعة، ليعود القناص ويطمأن الجميع على تعافيه، ويتواجد في مران اليوم.

شارك متعب، في مباراة المارد الأحمر الأخيرة التي أقيمت أمام وادي دجلة، ضمن مناسفات ربع نهائي كأس مصر، وسجل الهدف الرابع، في لقطة “عاطفية”، لن تنساها جماهير الأهلي من الثنائي مؤمن زكريا وحسام غالي.

يذكر أن الثنائي أحمد حمودي، واحمد حجازي، سيغيبان عن مباراة القمة 114، بسبب إصابة الأول في العضلة الخلفية، بينما طار الأخير إلى إنجلترا، للخضوع للكشف الطبي في فريق ويت بروميتش الإنجليزي، تمهيدًا لانضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.