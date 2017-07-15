بالفيديو.. ملخص لمسات “رمضان صبحي” مع ستوك سيتي

يلتقي فريق ستوك سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري رمضان صبحي، الآن مع نظيره موناكو الفرنسي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك رمضان صبحي، من بداية المباراة، وقدم مستوى متميز، خاصة وأنه يمتلك موهبة عظيمة، بالإضافة إلى سرعة حركته، وفقًا لما أكده مارك هيوز، المدير الفني للفريق الانجليزي.

رمضان صبحي، يتواجد حاليا، برفقة فريقه في سويسرا ، من أجل التحضير للموسم الجديد من الدوري، وخاض الفريق مباراتين حتى الآن خلال المعسكر المقام حالياً ولكن رمضان تخلف عن المباراة الأولي بسبب تواجده في إسبانيا لقضاء شهر العسل مع زوجته حبيبة إكرامي، حيث احتفل بزفافه ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط نخبة من نجوم الرياضة والفن.

يذكر أن لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر رمضان صبحي، انتقل إلى فريق سيتوك سيتي مقابل 20 مليون يورو، وظهر مع الفريق الإنجليزي بمستوى جيد خلال الموسم الماضي.

تذاع المباراة الآن، على قناة ON sport المصرية، والمواجهة تشهد التعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.