بعد تجاوزاته البذيئة .. تحقيق ودعوى قضائية ضد “ميدو”

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إحالة أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إلى التحقيق، بسبب الإشارات البذيئة التي صدرت عنه، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

عقوبة ميدو بسبب إشاراته الخارجة تجاه جماهير الأهلي

كانت لجنة المسابقات بالجبلاية، عاقبت ميدو، بالإيقاف لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، نتيجة لما بدر منه من تجازوات.

ميدو يفعتل مشكلة آخرى على تويتر

كانت عدسة الكاميرات، التقطت ميدو، يقوم بإشارات خارجة تجاه جماهير الأهلي، وتم معاقبته من احاد الكرة بالإيقاف والغرامة، ليواصل مدرب فريق وادي دجلة، تجاوزاته، تجاه ريس لجنة المسابقات بعبارات بذيئة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، ليقوم عامر حسين، برفع دعوى قضائية ضد مدرب الزمالك الأسبق، لقيامه بسب و قذف و التشهير به.

كان الأهلي واجه وادي دجلة، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، وتمكن المارد الأحمر من الفوز على الفريق الدجلاوي برباعية مقابل هدف، ليحجز مقعدًا في نصف نهائي البطولة، وينتظر الفائز من لقاء مصر المقاصة وسموحة يوم 18 يوليو الجاري.