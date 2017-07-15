الهدف الأول لستوك سيتي أمام موناكو بمشاركة رمضان صبحي

سجل فريق ستوك سيتي، هدفه الأول، في فريق موناكو، عن طريق اللاعب سايدو براهينو، في الدقيقة الـ10 من عمر الشوط الأول، عن طريق هجمة من الجانب الأيسر من اللاعب المصري رمضان صبحي.

رمضان صبحي أساسيا أمام موناكو

و أعلن مارك هيوز، تشكيلة فريق ستوك سيتي.

وضمت تشكيلة الفريق الإنجليزي كل من، بوتلاند، جونسون، شوكروس، كاميرون، بييتر، ألين، فليتشر، رمضان صبحي ، امبولى، شاكيري، وبراهينو.

بينما جاء في الاحتيا طي جرانت، مونيزا، إدواردز، ولششيد، تيمون، آدم، بوجان، فيرليندن، تيلفورد، ضيوف، وكراوتش.

تصريح هام بشأن رمضان صبحي

جدير بالذكر أن المدير الفني لستوك سيتي مارك هيوز، أكد على مشاركة اللاعب المصري” رمضان صبحي” في المباريات المقبلة، مشيرا إلى أن رمضاو ظهر بمستوى جيد في المباريات السابقة.

يذكر أن رمضان صبحي انضم لمعسكر ستوك سيتي يوم الثلاثاء الماضي، بعد قضاء إجازة شهر العسل، في جزر المالديف، برفقة زوجته حبيبة ابنة حارس مرمى الأهلي الأسبق إكرامي، وشقيقة حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الحالي شريف إكرامي.

وبدأ نادي ستوك سيتي استعداداته للدوري الإنجليزي، بفوز على فريق يوشاتيل السويسري،في أول مباراة ودية، بهدف نظيف.