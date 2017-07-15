السوشيال ميديا يشن هجوماً عنيفاً على «حجازي» بسبب رحيله

يبدو أن رحيل أحمد حجازي ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي وست بروميتش الأنجليزي، لم يمر مرور الكرام داخل جدران القلعة الحمراء.

البدري يعترض على رحيل حجازي..والإدارة ترحب

بعد موافقة مسئولي النادي الأهلي، على احتراف حجازي وانضمامه إلى نادي وست بروميتش الإنجليزي، لمدة موسم واحد مقابل مليون دولار ،على سبيل الإعارة، غضب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر من مسئولي الأهلي بعد اتخاذ هذا القرار، وهدد بعدم استكمال المسيرة مع القلعة الحمراء ، إذا استمر النادي في الموافقة على رحيل اللاعبين الأساسين للفريق.

الفيسيوك يشتعل بعد رحيل حجازي

لم يغضب البدري من موقف إدارة النادي الأهلي وحده، بل جائت معه ردود أفعال رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” ، على القرار التي اتخذته إدارة القلعة الحمراء بالموافقة على رحيل اللاعب في أشد الأوقات التي يحتاجه النادي فيها.

ووصفة صفحة رمضونا ، رحيل حجازي بموقف الثلاثي الأهلاوي حسام وإبراهيم حسن والحضري ، وعلقت قائله ” خليك فاكر موقف الحضري وحسام وإبراهيم حسن وشوف دلوقتي بيعملوه إيه ومصيرهم بقي إيه”.

بينما جاء رد فعل صفحة الأهلي اليوم ، كالتالي:

للعلم حجازي لم يشارك سوي في 13 مباراة فقط في الدوري، شارك في 6 مباريات من مجموع 8 في إفريقيا.. تلقي الأهلي 3 أهداف منهم هدفان في لقاء واحد وكان حجازي مشارك فيهم.

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