البدري يهدد بالرحيل بسبب “حجازي”

يبدو أن رحيل أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي وست بروميتش الأنجليزي، لم يمر مرور الكرام داخل جدران القلعة الحمراء.

بعد موافقة مسئولي النادي الأهلي، على احتراف حجازي وانضمامه إلى نادي وست بروميتش الإنجليزي، لمدة موسم واحد مقابل مليون جنية إسترليني،على سبيل الإعارة، غضب حسام البدري، المدير الفني للفريق الاحمر من مسئولي الأهلي بعد اتخاذ هذا القرار.

وهدد البدري، مسئولي الأهلي بالرحيل عن النادي، وتقديم استقالته، إذا لم يتم الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، لاسيما وأن الفريق يحتاج للتدعيم وليس لرحيل لاعبين منه.

كان حسام البدري، قد صرح مؤخراً في وسائل الإعلام، أنه لم يوافق على رحيل أي لاعب من النادي الأهلي، في هذا التوقيت ، لاسيما وأن الفريق يعاني من نقص في المراكز، وغياب أي لاعب سيؤثر بالسلب على أداء الفريق بشكل عام، لاسيما وانه مقبل على مباريات صعبة.

وجاء رد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على عرض بروميتش الإنجليزي، لضم حجازي خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بالموافقة لما له من عائد مادي جيد على النادي، في حين أن البدري قد أبلغه مؤخراً بتمسكه باللاعب لأنه يعد من القوام الأساسي للفريق، وطلب منه تأجيل العرض إلى يناير المقبل، ولكنه رفض ووافق على رحيل اللاعب.