البدري عن مباراة القمة: سنقدم عرض فني يليق بأسم الاهلي

أكد حسام البدري، أنه سيواجه الزمالك يوم الأثنين المقبل، بالعناصر الأساسية ، ولم يتخذ قرار بإراحة اللاعبين، نظراً لأهمية اللقاء عند الجماهير بغض النظر عن مركز كل فريق في جدول الدوري.

وأضاف البدري خلال تصريحات صحفية، “اتفقت مع جميع اللاعبين على أن تكون هذه المباراة خير ختام لبطولة الدوري، مشيراً إلى أنها مباراة جماهيرية من الدرجة الأولي”.

وتابع المدير الفني للأهلي، ” بالرغم من تتويجنا بلقب الدوري إلا أننا سنخوض المباراة بكل جدية، نظراً لأن مباريات القمة دائماً ما تكون لها طابع خاص لدي الجماهير، لذلك نسعي للفوز باللقاء وتقديم عرض فني مميز يليق بأسم ومكانة النادي الأهلي”.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي، الزمالك يوم الأثنين المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساءً ، في إطار الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

يذكر أن الأهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسيبورت ، في الدور الأول من البطولة.