رسمياً.. استبعاد أحمد حجازي من مباراة القمة

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مصير أحمد حجازي، مدافع الفريق الأحمر، من المشاركة في مباراة الزمالك ، المقرر لها الأثنين المقبل، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وقال البدري خلال تصريحات صحفية، استبعدنا أحمد حجازي من مباراة القمة، بسبب ارتباط اللاعب بالفحص الطبي بنادي وست بروميتش الإنجليزي، تمهيداً لإتمام انضمامه رسمياً إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

مسئولي الأهلي قد وافقوا على رحيل حجازي عن النادي، وانضمامه إلى فريق وست بروميتش، في صفقة بلغت مليون يورو، لمدة موسم على سبيل الإعارة، و4 ملايين يورو للبيع النهائي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق أخر مران له، مساء اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ومن ثم يتوجه إلى الإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادا للمباراة الهامة أمام الزمالك في القمة 114.

يذكر أن الأهلي قد توج بالقب الدوري المصري، واستلم درع الدوري في مباراة إنبي، بالجولة الثانية والثلاثون، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.