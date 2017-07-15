عروض الاحتراف تغازل لاعبي الأهلي.. معلول يطالب بتحديد مصيره

لا صوت يعلو فوق صوت، أزمة رحيل أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن النادي وانضمامه إلى نادي وست بروميتش الإنجليزي، لمدة موسم مقابل مليون يورو.

الجميع فوجئ بقرار مسئولي الأهلي ، بالموافقة على رحيل أحمد حجازي ، مدافع الفريق الأحمر، عن النادي وانضمامه إلى وست بروميتش الإنجليزي، لاسيما وأن حسام البدري، المدير الفني للفريق، قد صرح مؤخراً أنه يرفض رحيل أي لاعب من القوام الأساسي في الفريق خلال هذه الفترة.

وعاد التونسي ، على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، ليفتح ملف احترافه و العروض التي تلقها من بعض الاندية الأوروبية وأيضا السعودية.

ومن المقرر أن يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، على هامش مران الفريق المسائي اليوم السبت، من أجل مناقشة العروض التي تلقاها اللاعب.

معلول كان على بعد خطوة واحدة فقط من الرحيل ، إلا أن حسام البدري رفض العرض السعودي متمسكاً باللاعب ، بداعي أنه سوف يشارك بصفة أساسية مع الفريق .