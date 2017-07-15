بتسديدة صاروخية.. النني يسجل الهدف الثالث للأرسنال في شباك سيدني

سجل النجم المصري محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، الهدف الثالث لفريقه، في شباك سيدني الأستراالي، في المباراة الودية التي تجمع بينهما الآن، ضمن استعدادا الفريق للموسم الجدسد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف النني جاء من تسدسة صاروخية من خارج خط الـ18 ، لتسكن الشباك معلناً بها الهدف الثالث للجنرز في شباك سيدني.

وكان أرسن فينجر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، قد قرر تجربة النني في مركز جديد بالتشكيل، حيث وضعه في مركز قلب الدفاع، بجوار كلًا من ناتشو مونريال و نوران كوسنلي.

ولم تكن هذه المباراة هي الأولي التي يتم وضع النني فيها كمدافع مع الفريق ، حيث شارك النني في مباراة فريقه الماضية أيضا أمام سيدني في مركز قلب الدفاع، من اجل الاستفادرة بشكل كبير من خدمات النجم المصري في أكثر من مركز.

محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني، نجح في إنهاء موسمه الماضي مع أرسنال بشكل جيد، وحصل على لقب كأس إنجلترا.