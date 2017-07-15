بث مباشر مشاهدة مباراة ستوك سيتي وموناكو 15-7-2017 ودياً

يواجه فريق ستوك سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي رمضان صبحي، لاعب منتخبنا الوطني، نظيره موناكو الفرنسي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رمضان صبحي، يتواجد حاليا، برفقة فريقه في سوييسرا ، من أجل التحضير للموسم الجديد من الدوري، وخاض الفريق مباراتين حتى الآن خلال المعسكر المقام حالياً ولكن رمضان تخلف عن المباراة الأولي بسبب تواجده في إسبانيا لقضاء شهر العسل مع زوجته حبيبة إكرامي.

مدرب الفريق يعد رمضان بالمشاركة

وأكد مارك هيوز، المدير الفني للفريق، أن رمضان صبحي سيشارك بنسبة كبيرة في المباريات القادمة، لاسيما بعد ظهره بمستوى عالي مع الفريق الإنجليزي، الموسم الماضي.

وأضاف هيوز، أن رمضان يمتلك مهوبة عظيمة، بالأضافة إلى خفة حركته وصغر سنه كل هذا سيكون له عامل إيجابي في الفريق.

ومن المقرر أن نشاهد صبحي في المباراة اليوم، أساسياً ، لاسيما وأن هيوز، المدير الفني للفريق، سيقف في هذه المباراة على مستوي كل لاعب في الفريق، قبل إنطلاق الموسم الجديد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

أعلنت قناة أون سبورتس المصرية ، عن إذاعة مباراة ستوك سيتي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني،والأهلي السابق، وموناكو الفرنسي، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليج”.

ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الخامسة من عصر يوم السبت المقبل،على ملعب سويسرا.