تعرف على بديل أحمد حجازي أمام الزمالك

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل أحمد حجازي، مدافع الفريق الأحمر، في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها يوم الأثنين المقبل، ضمن الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يدفع البدري برامي ربيعة بجوار سعد الدين سمير، نظراً لجاهزية ربيعة أكثر من محمد نجيب.

الأهلي يتلقي عرضا رسميا من بروميتش

النادي الأهلي قد تلقي عرضا رسميا من نادي وست بروميتش الإنجليزي، صباح أول أمس الخميس، يفيد في رغبتهم بالحصو على خدمات اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووافق مسئولي الأهلي على العرض، بقرار من المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي، بالرغم من عدم موافقة حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، لاسيما وأنه خرج مؤخراً في تصريحات بأنه رفض جميع العروض المقدمة للاعبي الفريق ، بداعي أن الفريق مقبل على مباريات وبطولات هامة منها دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الأثنين المقبل، ضمن استعدادات الأسبوع الـ38 والأخير من مسابقة الدوري المصري الممتاز.