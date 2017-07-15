الليلة.. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، معسكرا مغلقا، في الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك، بعد غد الأثنين، ضمن الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري الممتاز المصري.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في الخامسة عصراً ، ومن ثم يعلن حسام البدري ، المدير الفني للفريق، القائمة التي ستخوض المباراة، وبعدها يتوجه اللاعبين لتناول وجبة الغذاء ، قبل التوجه إلى برج العرب بالإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء المهم.

كان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينمهما ، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة ليواجهة الفائز من مصر المقاصة وسموحة.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، قبل انتهائه بأربعة جولات، وتسلم درع الدوري رسمياً في مباراة إنبي، والتي جمعتهما في الجولة الـ32 من البطولة، بينما انهي الزمالك بطولة الدوري في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، وودع البطولة الإفريقية.