بالفيديو.. “صلاح” يضع أولى أهدافه بقميص الريدز

تمكن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام ويجان، خلال المباراة “الودية” المقامة بينهما حاليًا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

سجل جناح منتخب مصر الهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع من أحداث الشوط الأول، ليتعادل لفريقه أمام ويجان.

بهذا الهدف، وضع صلاح، أولى لمساته السحرية بقميص الريدز.

وانضم صلاح، إلى ليفربول الإنجليزي، في الشهر الماضي، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة تاريخية كانت هي الأغلي عربيًا ومصريًا حتى الآن، ووقع جناح منتخب مصر على عقود انضمامه لقلعة الأنفليد لمدة 5 مواسم، بقيمة مالية وصلت إلى 39 مليون جنيه استرليني.

وتواجد الدولي المصري، محمد صلاح، في تشكيل ليفربول الرسمي، وفقًا لما أعلنه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، وجاء التشكيل كالاتي:

مينوليه، أرنولد، ماتيب، كلافان، فلانجان، هيندرسون، لالانا، وودبرن، صلاح، كوتينيو، فرمينيو.

لك الموجهة هي الثانية لليفربول “وديًا”، حيث خاض مباراة أول أمس أمام ترانمير روفرز، وفاز أصحاب القميص الأحمر برباعية نظيفة، ولم يتواجد صلاح، في تشكيل فريقه، حيث طار إلى العاصمة الفرنسية باريس، لانهاء اجراءات تصريح العمل الخاص به، حتى يتسنى له المشاركة في صفوف الريدز.

يذكر أن كلوب، سيخوض المباراة بتشكيلين مختلفين في كل شوط، حيث يتواجد صلاح ضمن كتيبة الشوط الأول، وسيتم إجراء تغييرات في الشوط الثاني.