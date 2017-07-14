بالفيديو.. “صلاح” يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول للريدز

أهدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه خلال مشاركته “الودية” الأولى مع الريدز، أمام نظيره ويجان، في إطار استعدادت الفريقين للموسم الجديد.

جاءت الفرصة في الدقيقة الأولى من عمر مباراة الفريقين، وتلقى صلاح كرة أمامية جهة اليمين، توغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية بيمناه تخرج خارج المرمى.

وتواجد الدولي المصري، محمد صلاح، في تشكيل ليفربول الرسمي، وفقًا لما أعلنه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، وجاء التشكيل كالاتي:

مينوليه، أرنولد، ماتيب، كلافان، فلانجان، هيندرسون، لالانا، وودبرن، صلاح، كوتينيو، فرمينيو.

وانضم صلاح، إلى ليفربول الإنجليزي، في الشهر الماضي، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة تاريخية كانت هي الأغلي عربيًا ومصريًا حتى الآن، ووقع جناح منتخب مصر على عقود انضمامه لقلعة الأنفليد لمدة 5 مواسم، بقيمة مالية وصلت إلى 39 مليون جنيه استرليني.

تلك الموجهة هي الثانية لليفربول “وديًا”، حيث خاض مباراة أول أمس أمام ترانمير روفرز، وفاز أصحاب القميص الأحمر برباعية نظيفة، ولم يتواجد صلاح، في تشكيل فريقه، حيث طار إلى العاصمة الفرنسية باريس، لانهاء اجراءات تصريح العمل الخاص به، حتى يتسنى له المشاركة في صفوف الريدز.

يذكر أن كلوب، سيخوض البماراة بتشكيلين مختلفين في كل شوط، حيث يتواجد صلاح ضمن كتيبة الشوط الأول، وسيتم إجراء تغييرات في الشوط الثاني.