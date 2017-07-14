كلوب عن إشراك “صلاح” لأول مرة: لماذا أخفيه؟

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مشاركة لاعبه الدولي المصري محمد صلاح، في مباراة الريدز أمام ويجان، خلال المباراة “الودية” التي تجمعهما حاليًا، في إطار استعدادت الفريقين للموسم الكروي الجديد.

ووفقًا لما نقله “ديف أوكوب”، الصحفي بموقع النادي فإن يورجن كلوب قال، “صلاح شخص لطيف، ولاعب كرة قدم رائع، هو لدينا بالإضافة إلى روبيرتو فيرمينو وفيليب كوتينيو، فلماذا علينا إخفائهم؟”.

وتواجد الدولي المصري، محمد صلاح، في تشكيل ليفربول الرسمي، وفقًا لما أعلنه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، وجاء التشكيل كالاتي:

مينوليه، أرنولد، ماتيب، كلافان، فلانجان، هيندرسون، لالانا، وودبرن، صلاح، كوتينيو، فرمينيو.

وانضم صلاح، إلى ليفربول الإنجليزي، في الشهر الماضي، قادمًا من روما الايطالي، في صفقة تاريخية كانت هي الأغلي عربيًا ومصريًا حتى الآن، ووقع جناح منتخب مصر على عقود انضمامه لقلعة الأنفليد لمدة 5 مواسم، بقيمة مالية وصلت إلى 39 مليون جنيه استرليني.

تلك الموجهة هي الثانية لليفربول “وديًا”، حيث خاض مباراة أول أمس أمام ترانمير روفرز، وفاز أصحاب القميص الأحمر برباعية نظيفة، ولم يتواجد صلاح، في تشكيل فريقه، حيث طار إلى العاصمة الفرنسية باريس، لانهاء اجراءات تصريح العمل الخاص به، حتى يتسنى له المشاركة في صفوف الريدز.

يذكر أن كلوب، سيخوض المباراة بتشكيلين مختلفين في كل شوط، حيث يتواجد صلاح ضمن كتيبة الشوط الأول، وسيتم إجراء تغييرات في الشوط الثاني.

هدف محمد صلاح الأول مع ليفربول