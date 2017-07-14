بعد قرب رحيل حجازي| أيهما يختار البدري.. دويدار أم مدافع دجلة؟

بعد تأكيد إدارة الأهلي، تلقيها عرضًا رسميًا من نادي ويست بروميتش الإنجليزي، للحصول على خدمات أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن المقابل المادي ورغبة اللاعب سيحسمان الصفقة.

ووفقًا لما تابعته أخبار الأهلي، من قبل، فإن حجازي يرغب بشدة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي مرة أخرى، وأبلغ عن نيته لإدارة القلعة الحمراء، التي ستدرس العرض، خاصة بعدما تلقت الإدارة عرضًا بشكل رسمي.

حجازي يريد الاحتراف الخارجي

احتراف حجازي، سيعيد إلى أذهان حسام البدري، المدير الفني للأهلي، ضم أحمد دويدار المعار من الزمالك إلى صفوف سموحة، والذي سينتهي عقده في نهاية الموسم، أو محمود علاء، مدافع فريق وادي دجلة.

البدري يفاضل بين دويدار وعلاء بدلا من حجازي

البدري، كان قد أعلن من قبل، عن رغبته الملحة في التعاقد مع أحمد دويدار، وبالفعل كشفت عدة مصادر صحفية أن إدارة الأهلي حصلت على توقيع مدافع الزمالك بالفعل، بالاضافة إلى تسلمه حزء من مقدم عقده، إلا أن سيد عبد الحفيظ، خرج وأعلن في تصريحات صحفية أن صفقة دويدار لم تتم بعد.

نفس الأمر بالنسبة لمحمود علاء مدافع وادي دجلة، الذي ترددت أنباء عن وجود رغبة من قبل الاهلي فى التعاقد معه، وأنه فى قائمة المطلوبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

محمود علاء، قدم مستوى متميزًا، مع فريقه على مدار الموسم، وتطور مستواه، وربما احتراف حجازي وكثرة إصابات رامي ربيعة، قد تعجل بحسم إحدى الصفقتين قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية.

ويستعد الفريق الأحمر، لمواجة الزمالك، يوم الإثنين المقبل، على ملعب الجيش باستاد برح العرب في الاسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه.

يذكر أن مباراة الدور الأول، انتهت لصالح الأهلي بثنائية دون رد، سجلها النيجيري جونيور أجايي، ومؤمن زكريا.