مواجهات “سهلة” لمحترفي القسم الثاني في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة الدوري الأوروبي، التي أجربت اليوم الجمعة، عن مواجهات سهلة إلى حد كبير، للثنائي الدولي المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني، وأحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف سبورتينج براجا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لباوك اليوناني مع نظيره فريق أولمبيك دونيتسك الأوكراني، أما سبورتنج براجا مع الفائز من مباراة أيك سولنا السويدي وزيليزينكار البوسني، على أن تقام مواجهات الذهاب يوم 27 يوليو الجاري، فيما تقام لقاءات الاياب يوم 3 أغسطس المقبل.

يذكر أن أحمد حسن كوكا، كان يعاني من إصابة في عضلات البطن، واضطر لإجراء عملية جراحية، أبعدته عن الفريق حتى نهاية الموسم المنصرم.

أما عمرو وردة، فيعيش فترة صعبة داخل صفوف فريقه اليوناني، حيث أسندت له تهمة أخلاقية، أضعفت رصيده عند إدارة باوك، بالاضافة إلى توقيع غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف يورو، واستبعاده من المشاركة في مران الفريق الجماعي، رغم تراجع الجهاز الفني عن قرار استبعاده من معسكر هولندا، وانضمامه في اللحظات الأخيرة.

جدير بالذكر أن نادي باوك اليوناني تعاقد مع عمرو وردة لمدة ثلاثة مواسم