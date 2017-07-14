البدري يحسم مصير مشاركة “غالي” في القمة

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بعمرو السولية مجددًا، في وسط ملعب المارد الأحمر، خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك، في القمة 114، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان البدري، قد دفع بحسام غالي، في وسط الملعب، خلال لقاء المارد الأحمر أمام وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد المارد الأحمر، لمباراة الزمالك، في ختام منافسات الدوري، ويدرس البدري الدفع بالثنائي حسام عاشور وعمرو السولية في وسط ملعب المارد الأحمر، على أن يعود غالي لدكة بدلاء الأهلي.

يذكر أن الأهلي حسم بطولة الدوري في الجولة الثلاثين، بعد تعادله أمام مصر المقاصة، بهدفين لكل منهما، ليتوج المارد الأحمر بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه، كما حسم المارد الأحمر تأهله إلى دور نصف نهائي كأس مصر، بعد فوزه على وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف، لينتظر الفائز من لقاء مصر المقاصة وسموحة.