“الحاوي” يغيب عن قمة الأهلي والزمالك

تأكد بشكل كبير، غياب أيمن حفني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الفارس الأبيض أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف طارق سليمان، طبيب الفريق الكروي الأول، أن الأشعة أثبتت إصابة “الحاوي”، بارتشاح فى العضلة الضامة، وسيحتاج لبرنامج علاجي، سيتراوح مدته من 3 أسابيع إلى شهر.

وشدد سليمان، أن حفني عليه التحلي بالصبر وعدم تعجل العودة إلى المباريات، حتى يتعافى تمامًا من الإصابة.

ويحل الزمالك، ضيفًا على نظيره الأهلي، الاثنين المقبل على ملعب الجيش باستاد برج العرب، وتأمل جماهير الفارس الأبيض في الفوز بالمباارة، حيث لم يتمكن أبناء القلعة البيضاء من تحقيق الفوز على المارد الأحمر في بطولة الدوري منذ مايقرب من 10 سنوات.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعدما فاز على طلائع الجيش أمس، بثلاثية دون رد، ليحجز مقعدًا في الرمبع الذهبي، ويضرب موعدًا مع المصري.