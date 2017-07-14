طبيب الزمالك يبرئ “الشناوي” من تهمة التآمر

كشف طارق سليمان، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الإصابة التي يعاني منها أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي، أبعدته عن المشاركة في لقاء الفريق الأبيض، أمام طلائع الجيش، التي أقيمت مساء أمس، على ملعب السلام، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وأكد سليمان، أن الشناوي يعاني من الإصابة بتقلص في عضلات الظهر، وأضاف طبيب الزمالك، أنه تم خضوع الشناوي، للكشف الطبي، وأثبتت معاناته من الإصابة بتقلص في عضلات الظهر.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير شامل عن حالة الحارس، للجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو، لتحديد موقفه من ضمه لقائمة الفريق المقبلة أمام النادي الأهلي، على أن يتم تكثيف محاولات الجهاز الطبي، لتجهيز الشناوي في حالة اتخاذ قرار بضمه لقائمة القمة.

ويستعد الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي.

يذكر ان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، هاجم الشناوي في تصريحات أمس، مشيرًا إلى ان اللاعب هرب من خوض مباراة الجيش قائلًا، “أصله مالوش مزاج”.