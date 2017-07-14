استعدادًا للقمة.. متى يخوض الزمالك مرانه الأول قبل لقاء الأهلي؟

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي أوجستو إيناسيو، استئناف مران الفريق غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة الأهلي في القمة المنتظرة، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب، في ختام منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

إيناسيو يمنح لاعبي الزمالك راحة سلبية اليوم

كان البرتغالي ايناسيو، منح لاعبيه راحة من مران اليوم، عقب مباراة أمس أمام طلائع الجيش، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويضرب موعدًا مع المصري.

الزمالك يتوجه للإسكندرية غداً

ومن المقرر أن يتوجه الزمالك إلى الإسكندرية، بعد مران الغد، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لخوض القمة 114.

يذكر أن الزمالك، قد ودع بطولة أفريقيا، بعد تعادله الأخير أمام أهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أفريقيا، كما خسر المنافسة على بطولة الدوري والتي حسمها الأهلي لصالحه منذ ثلاث جولات مضت.

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يتصدر الأهلي القمة برصيد 81 نقطة.