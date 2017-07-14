يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستضافة نظيره الزمالك، يوم الإثنين المقبل على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحسم اللقب قبل مباراة القمة

كان المارد الأحمر قد حسم لقب الدوري في الجولة الـ30 أمام مصر المقاصة، بعد تعادله بهدفين لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة، يغرد بها بعيدًا عن باقي الفرق المتنافسة.

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، دومًا ما تحمل طابع خاص لدى جماهير القطبين، فهي بطولة في حد ذاتها، ولا تعتمد على حالة الفريقين الفنية قبل المباراة، بالاضافة إلى أن هناك بعض اللاعبين يبتسم لهم الحظ في تلك المواجهة.

فشل الزمالك في الفوز على نظيره الأهلي ببطولة الدوري، منذ 10 سنوات، حيث كان أخر فوز لأبناء ميت عقبة، موسم 2007، بهدفين دون رد، سجلهما تامر عبد الحميد، وجمال حمزة، ومن وقتها لم يكتب لأبناء القلعة البيضاء فرحة الفوز على “الأهلاوية” في بطولة الدوري.

أجواء آخر مباراة فاز الزمالك على الأهلي في الدوري

كان البرتغالي مانويل جوزيه، مديرًا فنيًا للأهلي، وتمكن من حسم بطولة الدوري وقتها، وفضل إراحة لاعبيه الأساسيين، والدفع بعناصر الشباب، قبل التوجه إلى البرتغال وإسناد مهمة إدارة المباراة لحسام البدري، “مدرب الأحمر وقتها”، أما الفرنسي هنري ميشيل، فقد كان على رأس الإدارة الفنية للفارس الأبيض.

أدار المباراة الحكم الايطالي ماسيو تريفولوني.

تشكيل الفريقين

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من،

حراسة المرمى: أمير عبدالحميد.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، وائل جمعة، أحمد السيد، محمد صديق.

وفي الوسط: حسام عاشور، حسن مصطفى، أنيس بوجلبان.

وفي الهجوم: أسامة حسني، أحمد بلال.

أما تشكيل الزمالك، فاستعان ميشيل بكلًا من :

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: وسام العابدي، وائل القباني، عمرو الصفتي، أحمد حسام، طارق السيد.

الوسط: محمد أبو العلا، تامر عبد الحميد، جمال حمزة، شيكبالا.

وفي الهجوم: عبد الحليم علي.