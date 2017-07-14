“عبد الحفيظ” يؤكد: “حجازي” على أعتاب الرحيل للدوري الإنجليزي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء، تلقى بالفعل عرضًا رسميًا، من نظيره ويست بروميتش الإنجليزي، للحصول على خدمات أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رغبة “حجازي” هي الفيصل في نجاح الصفقة

وأضاف عبد الحفيظ، أن المقابل المادي ورغبة اللاعب في الاحتراف قد يحسمان انتقال حجازي للدوري الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وأوضح مدير الكرة أنه يجري حاليًا مناقشة العرض وفقًا لما يتناسب مع مصلحة النادي الأهلي واللاعب.

حجازي يحسم موقفه بشأن فكرة الاحتراف

كان “حجازي“، قد سبق وأعلن عن رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي مرة اخرى، إلا أن الأهلي لم يحسم مسالة رحيله حتى الآن، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حسم القلعة الحمراء لمصير بقاء مدافع الفريق الموسم المقبل.

ويستعد الفريق الأحمر، لمواجة الزمالك، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الجيش باستاد برح العرب في الاسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم، والذي حسمه المارد الأحمر لصالحه للمرة الثانية على التوالي والـ39 في تاريخه.

يذكر أن مباراة الدور الأول، انتهت لصالح الأهلي بثنائية دون رد، سجلها النيجيري جونيور أجايي، ومؤمن زكريا.