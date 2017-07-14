وفاة والد “الشناوي” بعد صراع طويل مع المرض

توفي اليوم الجمعة 14 يوليو، والد أحمد الشناوي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة والد “الشناوي”

وتلقى لاعب دجلة، خبر وفاة والده، منذ قليل، ويستعد الشناوي لإتمام اجراءات وتصاريح الدفن لتشيع جنازة والده.

وانضم الشناوي، إلى صفوف الفريق الدجلاوي، قادماً من بتروجيت، بعد انتهاء عقده، بناء على رغبة المدير الفني لنادي وادي دجلة أحمد حسام “ميدو”.

رئيس النادي يعلق على مباراة الأهلي ووادي دجلة

كان وادي دجلة، قد خسر لقاؤه الأخير أمام الاهلي، خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، برباعية مقابل هدف، ليحجز الفريق الأحمر مقعدًا في دور نصف النهائي وينتظر الفائز من موجاهة مصر المقاصة وسموحة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد رئيس النادي ماجد سامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، أنه فخور بلاعبيه برغم الهزمية من المارد الأحمر، مؤكدا أنه أجهدوا بطل الدوري.

وأشار رئيس النادي أنه لا يرى أزمة فى الأهداف سواء التى أحرزت بضربات الجزاء او الأهداف فى نهاية المباراة.