6 معلومات لا تعرفها عن “كولوم” المرشح لإدارة القمة

كشف عصام عبد الفتاح، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على لجنة الحكام ، عن هوية الحكم المرشح لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعرف على الحكم المرشح لإدارة القمة

وأعلن عبد الفتاح، أن الاسكتلندى ويلي كولوم، هو المرشح الأول لإدارة مباراة القمة.

السيرة الذاتية للحكم الاسكتلندي المرشح لإدارة القمة

كولوم، أدار مباراة السوبر الأفريقي بين برشلونة واشبيلية موسم 2015، وشهدت تلك المباراة إشهار الحكم الاسكتلندي لـ9 كروت صفراء للاعبي الفريقين.

وترصد “أخبار الأهلي”، 6 معلومات عن الاسكتلندي كولوم:

*هو حكم كرة قدم اسكتلند، بدأ مسيرته التحكيمية في سنة 2000، وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اعتماده كحكمًا دولياً في سنة 2006.

*يعمل كمدرسًا، وحصل على الشارة الدولية عام 2006.

*أدار 46 مباراة هذا الموسم.

*أشهر 145 بطاقة صفراء، و8 بطاقات حمراء متنوعة “4 طرد مباشر و4 إنذارات”

* إجمالي عدد ضربات الجزاء التس احتسبها هذا الموسم هو 11 ركلة.