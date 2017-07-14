مدرب الأهلي يتحدث عن أهمية لقاء القمة

أكد أحمد أيوب، المدرب العام، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق، جاهزون لمواجهة الزمالك ، في القمة 114 يوم الأثنين، المقبل، ضمن ختام الأسبوع الأخير من الدوري الممتاز.

وأضاف أيوب خلال تصريحات صحفية، ” مباريات القمة بها طابع خاض، بغض النظر عن ترتيب كلا الفريقين في جدول الدوري، مشيراً إلى أن تعد بطولة خاصة ومباراة ذو أهمية كبيرة.

وتابع مدرب الأهلي، ” المباراة ستكون أكثر أهمية بالنسبة للزمالك، كونه يريد تعوبض الإخفاق الإفريقي، وأيضاً نحن نريد تأكيد تألقنا أمام الزمالك”

وأوضح أحمد أيوب، ” أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام البدري، يخوض جميع المباريات بأهمية، وسنخوض هذا اللقاء بنفس روح مباراة الدور الأول”.

وأختتم قائلًا ، ” نسعي إلى الفوز من أجل الجماهير، لاسيما وان مباريات القمة عند الجمهور لها طابع خاص ، ونريد التتويج باللفب دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية وكأس مصر، الغائب عن خزائن بطولات النادي منذ عام 2007.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري، وتسبم الدرع في مباراة إنبي، التي انتهت يالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.