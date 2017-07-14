القمة 114.. الزمالك يفقد توفيق لهذا السبب!

أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب أحمد توفيق ، لاعب خط وسط الفريق الأبيض، عن مواجهة القمة، والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، في إطار ختام مسابقة الدوري الممتاز المصري.

اللاعب قد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة له ، أثناء مشاركته في مباراة طلائع الجبش، أمس الخميس ، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وفاز بها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لاشئ ، مما لا يحق له المشاركة أمام الأهلي الأثنين المقبل.

وتألق توفيق أمام طلائع الجيش بشكل كبير ونجح في تسجبل الهدف الثالث للفريق، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأبيض تدريباته غد السبت، على ملعب حلمي زامورا، ومن ثم يتوجه إلى الإسكندرية، من أجل الدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الأهلي.

يذكر أن الزمالك قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام اهلي طرابلس الليبي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.