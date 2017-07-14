القمة 114.. الأهلي يفتقد جهود “حمودي” أمام الزمالك

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد حمودي، لاعب الفريق الأحمر، سيغيب عن لقاء الزمالك، المقرر له يوم الأثنين المقبل، ضمن ختام مسابقة الدوري الممتاز.

حمودي قد أصيب بتمزق في العضلة الضامة أثناء مشاركته في مباراة زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب مازال يعاني من شد في العضلة الخلفية، ويشعر بآلام بها عندما يبذل مجهود، ولذلك لابد من إراحته خوفاً من تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غد السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبعدها يعلن حسام البدري، المدير الفني للفريقن ، عن القائمة التي ستواجه الزمالك، ومن ثم التوجه إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق هناك ، استعدادا للمباراة،

يذكر أن الأهلي قد تسلبم درع الدوري ، في مباراة إنبي بالجولة 32 من عمر المسابقة، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2/2.