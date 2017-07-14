متعب يغادر مران الفريق .. تعرف على التفاصيل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأثنين المقبل، في إطار ختام الدوري مسابقة المصري الممتاز، تعرض عماد متعب، مهاجم الفريق، لحالة إغماء.

وعلى الفور توجه الجهاز الطبي للفريق بقيادة خالد محمود، طبيب الفريق إلى الملعب من أجل توقيع الكشف الطبي عليه.

ولم يستطيع متعب استئناف المران، وفضل الطبيب معادرته للملعب خوفاً لحدوث مضاعفات له، والأطمئنان عليه في عيادة النادي بشكل أفضل.

كان عماد متعب قد ساهم في فوز الأهلي على فريق وادي دجلة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ، يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وسجل هدف رائع من مساعدة الثنائي مؤمن زكريا وحسام غالي، ليتحدث عنه الجميع في وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يدخل الفريق، معسكراً مغلقاُ غد السبت، في برج العرب بالإسكندرية، استعدادا للمباراة.

يذكر أن الأهلي قد تسلبم درع الدوري ، في مباراة إنبي بالجولة 32 من عمر المسابقة، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2/2.