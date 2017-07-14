بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول و ويجان 14-7-2017 ودياً

يستعد النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف حديثاً ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، لخوض أول مباراة له مع الريدز، عندما يواجه فريق ويجان أتليتك مساء اليوم، في إطار استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر و التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسعودية أيضاً، وستنقلها لكم قناة الشارقة الرياضية، وقناة صدي البلد.

كلوب يعلن مشاركةمحمد صلاح في المباراة

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح، المنضم حديثاً إلى الفريق الإنجليزي، سيشارك بنسية كبيرة في المباراة الودية أمام ويجان.

كان محمد صلاح قد غاب عن أول مباراة ودية للفريق في إطار استعداداته للموسم الجديد، وذلك بسبب تصريح العمل في بريطانيا، ولكن تم حل الأزمة من قبل المسئولين في نادي ليفربول وسيشارك في مباراة اليوم.

وأكد كلوب ، أنه سيعمل على مشاركة صلاح بصفة أساسية اليوم في المباراة ، من أجل الدخول سريعاً في أجواء ليفربول، ليكون جاهز بشكل كبير للموسم المقبل من البريميرليج.

انتقال محمد صلاح لليفربول في صفقة تاريخية

انتقل محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، إلى نادي ليفربول الإنجليزي، في صفق هي الأغلي في تاريخ النادي، حيث وافق مسئولي نادي روما الإيطالي على رحيله من صفوف ذئاب العاصمة، بمبلغ 42 مليون يورو، بعد شد وجذب من الطرفين ، حيث رفض مسئولي روما العرض الأول من النادي الإنجليزي والذي كان يقدر بـ 35 مليون يورو بداعي أن هذا المبلغ لا يتوافق مع قيمة ومهارات النجم المصري محمد صلاح، وكاد أن يصرف النادي الإنجليزي النظر عن التعاقد مع صلاح ، إلا أن يورجن كلوب متمسك بانضمامه إلى النادي.