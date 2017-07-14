ويست بروميتش الانجليزي يطلب ضم نجم الفريق في الانتقالات الصيفية

نادي ويست بروميتش يطلب ضم حجازي من النادي الاهلي ، حيث قدم عرضاً رسمياً لأدارة المارد الاحمر بضم نجم الفريق الي صفوفه مقابل اربعة ملايين يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حجازي يوافق علي عرض ويست بروميتش ومحمود طاهر غير معترض علي الاحتراف

واظهر احمد حجازي قبول العرض ، حيث طلب محمود طاهر رئيس النادي الاهلي المصري اليوم بقبول العرض بسبب رغبه حجازي في الرحيل من الفريق والاحتراف، حيث انه قال في تصريح خاص لأخبار الاهلي “اريد ان اخوض تجربة الاحتراف الانجليزي”.

ولعب مدافع منتخب مصر، 39 مباراة دولية بقميص الفراعنة.

ويست بروميتش تفشل في حصول علي خدمات لاعب نادي تشيلسي

وحاول النادي بحصول علي خدمات اللاعب كورت زوما ولكن نادي تشيلسي رفض العرض بسبب الاتفاقات المادية بين الفريقين التي لم يصل الي حل وسط يرضي كلا الطرفين.

يذكر ان حجازي قد احترف مسبقاً عندما انتقل الي صفوف لفيورنتينا الايطالي وبيروجيا.

يذكر ان رمضان صبحي محترف من النادي الاهلي في صفوف نادي ستوك سيتي الانجليزي